Büyük hazırlık! Derbide protesto...

Galatasaraylı taraftarlar, yeni transferlerin oynayacağı ilk lig maçı öncesi tüm biletleri bitirmek üzere...Başakşehir'in BB Erzurumspor karşısında puan kaybetmesi sonrası, Trabzonspor maçının öneminin artmasıyla birlikte bilet satışlarında da ivmelenme yaşandı. Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğa daha fazla inanırken biletleri de bitirmeye çok yaklaştı.100 TL ile 900 TL arasında değişen biletler için büyük bir talep patlaması yaşanırken, sarı kırmızılı taraftarlar hem Fatih Terim'e destek olmak hem de şampiyonluk yolundaki en önemli engellerden birini aşmak için sosyal medyadan da organize oluyor.Galatasaray taraftarlarının, pazar günü Trabzonspor'a karşı oynanacak kritik maçta iki farklı koreografi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.Sarı kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu'nda Trabzonsporlu taraftarların GS Store'a karşı yaptığı ve herhangi bir sorumlunun bulunmadığı saldırıyı protesto edecek. Ayrıca, Fatih Terim'in acı kaybının anılacağı özel bir hazırlığın da yapıldığı öğrenildi.Galatasaray taraftarlarının, Mbaye Diagne'nin ilk maçı olması ve diğer yeni transferleri de izlemek için biletlere büyük ilgi göstereceği öğrenildi.