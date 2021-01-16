Galatasaray'da Saracchi mecburen derbi kadrosunda!

Emre Taşdemir'in pazar günkü Beşiktaş maçında oynamayacak olması planları değiştirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Saracchi mecburen derbi kadrosunda!
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16 Ocak 2021 09:27
Galatasaray'da Emre Taşdemir'in pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında oynamayacak olması nedeniyle gözler Saracchi'ye döndü

Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Emre Taşdemir'in pazar günkü Beşiktaş maçında oynamayacak olması planları değiştirdi.

Derbi için sol bekte Emre Taşdemir'i ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu gelişme üzerine mecburen Saracchi'ye döndü.  

 
 



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