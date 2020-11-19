Galatasaray'da projeler yarıda kaldı

Galatasaray'da Kemerburgaz arazisi, otel ve Teknokent projesi yeni gelecek yönetime devredilecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da projeler yarıda kaldı
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19 Kasım 2020 10:41
Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da birçok konu belirsizliğe büründü.

Başkan Mustafa Cengiz'in seçim kararı almasıyla birlikte; Sancaktepe'de 8 olimpik branşın tesislerinin bulunacağı kampüs yapılması, Kemerburgaz'daki mandıra ve maden işgalinin bitirilmesi, otel projesini iptal etme ve Ali Sami Yen Kompleksi'nin çevresine Teknokent projesi de boşlukta kaldı.

Yeni gelecek başkanın bu projeleri devam edip ettirmeyeceği de zaman içinde belli olacak.




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