Galatasaray'da Mbaye Diagne PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile oynanan mücadelede Diagne'nin kural dışı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile oynanan mücadelede Diagne'nin kural dışı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi.