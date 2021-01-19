Galatasaray'da Mbaye Diagne PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın Beşiktaş'a 2-0 mağlup olduğu derbide kırmızı kart gören Diagne PFDK'ya gönderildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mbaye Diagne PFDK'ya sevk edildi
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19 Ocak 2021 19:06
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile oynanan mücadelede Diagne'nin kural dışı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi.



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