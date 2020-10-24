Galatasaray'da kadro dışı tehlikesi

Yaz transfer döneminde istediği transferleri yapamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Süper Lig'e 2'de 2 ile başlamıştı.



Aldıkları üst üste kayıplardan sonra krizler de patlak vermeye başladı. Pandemi döneminde birçok oyuncu indirime gitmişti.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA



Galatasaray, maaşında yüzde 15 oranında indirim yapmayı kabul etmeyen oyunculara da indirim uygulanarak ödeme yapıldığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada; 'Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını COVID-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında % 15 oranında indirim kabul etmeyen oyuncuların da ödemeleri bu indirim uygulanarak yapılmıştır.'



ERZURUM'DA YOK



Bu açıklamanın ardından indirime gitmeyen iki ismin Belhanda ve Feghouli olduğu ortaya çıkmıştı. Galatasaray'da maaş indirimi nedeniyle yönetimle karşı karşıya gelen Feghouli, formunda düşüş yaşamış, Terim tarafından Alanya maçında oynatılmamıştı. Cezayirli futbolcu, sırt ağrılarının olduğunu söyleyerek son 2 idmana çıkmadı ve Erzurum maçı kafilesine dahil edilmedi.



MAAŞ İNDİRİMİNİ REDDETMİŞTİ



Maaşında indirimi kabul etmediği gibi kesinti yapıldığı için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Feghouli'nin ciddi bir sakatlığının olmadığı ve sırt ağrılarını bahane ettiği iddia ediliyor.



KADRO DIŞI İHTİMALİ DE VAR



Yaşanan son olayın ardından Feghouli ile Galatasaray Yönetimi arasındaki ihtilafların daha da derinleşebileceği ifade ediliyor. Olay daha da büyürse kadro dışı ihtimali de var.



İNTİKAM İÇİN FIFA'YA



Galatasaray'a geldiği günden beri tartışılan Younes Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. %15 indirimi kabul etmediği açıklanan Belhanda, yazın kendisini satmaya çalışan yönetimden bir anlamda rövanş aldı.



2 YILLIK İMZA İSTEDİ, FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ



Galatasaray'da kalmak isteyen ve İstanbul'dan ev satın alan Faslı 10 numara, sözleşmesinin 2 yıl uzatılması halinde yıllık 2 milyon Euro'ya imza atacağını bildirdi. Sarı-kırmızılı takımda devam etmek için garanti ücretinde %40 indirim yapmayı göze alan 30 yaşındaki Belhanda, yönetim tarafından sözleşmesi uzatılmayınca yüzde 15 kesintiyi kabul etmedi ve FIFA'ya başvurdu.



CENGİZ'DEN FALCAO AÇIKLAMASI



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dünya yıldızı golcüsü için; "Falcao çok karakterli bir insan. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10 santrforundan birini sayarsanız biri Falcao'dur. Bir dünya markası Galatasaray'da oynuyor. Onu getirirken bizler ve taraftarlarımız çok fedakarlık yaptı. Tabii ki taraftarın isteği öne geçti. Taraftarın isteği bizim için kutsaldır. Taraftarın olmadığı bir Galatasaray yok hükmündedir. Taraftar olmayınca nasıl zorluklar yaşadığımız, 8 maçta 1 beraberlik aldığımız meydanda. Sadece takım, teknik heyet değil taraftar da gerekiyormuş. Bunu gördük yaşadık. Maçlara belli oranda taraftarı alacağız. Türk halkının rahatlama aracı olan futbolu seyircili olarak açacağız. TFF'nin bu konuda büyük çabaları var." dedi.



