Galatasaray'da Fatih Öztürk güven veriyor

Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, idmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi.
Geçen sezonun son haftalarında oynanan Rize maçında tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Uruguaylı kalecinin yeni sezonun ilk yarısının büyük bölümünü kaçıracak olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa'dan tecrübeli eldiven Fatih Öztürk'ü renklerine bağlamıştı.
33 yaşındaki file bekçisi, idmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi. Güven vermeyi başaran Fatih, Muslera'yı aratmamayı hedefliyor.
Geçen sezonun son haftalarında oynanan Rize maçında tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Uruguaylı kalecinin yeni sezonun ilk yarısının büyük bölümünü kaçıracak olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa'dan tecrübeli eldiven Fatih Öztürk'ü renklerine bağlamıştı.
33 yaşındaki file bekçisi, idmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi. Güven vermeyi başaran Fatih, Muslera'yı aratmamayı hedefliyor.