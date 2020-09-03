Galatasaray'da Fatih Öztürk güven veriyor

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fatih Öztürk, teknik heyetin gözüne girdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da Fatih Öztürk güven veriyor
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03 Eylül 2020 11:08
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, idmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi.

Geçen sezonun son haftalarında oynanan Rize maçında tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Uruguaylı kalecinin yeni sezonun ilk yarısının büyük bölümünü kaçıracak olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa'dan tecrübeli eldiven Fatih Öztürk'ü renklerine bağlamıştı.

33 yaşındaki file bekçisi, idmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi. Güven vermeyi başaran Fatih, Muslera'yı aratmamayı hedefliyor.

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