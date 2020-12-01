Galatasaray'da Etebo ile ayrılık kararı an meselesi

Galatasaray'da son dakika gelişmesi.. Geldiği günden bu yana beklentilerin çok altında kalan Etebo geçtiğimiz hafta gözden çıkarılmıştı. Sonrasında da önemli gelişmeler oldu.

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Galatasaray'da Etebo ile ayrılık kararı an meselesi
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01 Aralık 2020 09:30
Galatasaray'da ligin henüz 10 haftası geride kalmışken ayrılık rüzgarlara esmeye başladı. Teknik direktör Fatih Terim Nijeryalı orta saha oyuncusuyla daha fazla vakit kaybetmek istemiyor. Genç orta saha oyuncusuyla maddi açıdan en az hasarla yolların Ocak ayında ayrılması planlanıyor.

Bonservisi Stoke City'de bulunan Etebo'nun, ikinci yarıdaki alacaklarına karşılık kiralık sözleşmesinin feshedilmesi hedefleniyor

 Etebo sezon başında geldiği Galatasaray'da 11'de kalıcı olmayı başaramamış, takımına gol ve asist katkısı yapamamıştı. Etebo bir kez de kırmızı kart görerek, takımını yalnız bırakmıştı.

 



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