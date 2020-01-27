Galatasaray'da 10 milyonluk bütçe açmazı!

Galatasaray'ın futbol takımının yıllık maliyeti 70 milyon euroya çıktı. Hedef 60 milyon euroya düşürmek...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da 10 milyonluk bütçe açmazı!
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27 Ocak 2020 09:20
Galatasaray'da kırmızı alarm verildi...

Sezon başında 13 ve devre arasında 3 takviye birden yapan Sarı-Kırmızılılar'da teknik heyet ve idari kadro dahil olmaksızın futbol takımının yıllık maliyeti 70 milyon euro sınırına dayandı.

Geçtiğimiz sezondan bu yana futbol takımının ödemelerini zamanında yapmaya çalışan Galatasaray yönetimi, ikinci yarıda sıkıntılı bir tablo ile karşılamamak adına yüksek bulduğu bu maliyeti düşürmek için kolları sıvadı.

4 OYUNCU GİDERSE MALİYET DÜŞECEK

Çare bazı oyuncularla yolları ayırmak. Nzonzi, Mariano, Nagatomo ve Belhanda ile vedalaşılırsa bütçe 60 milyon euroya inecek.

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