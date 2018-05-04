Galatasaray'da 1 maç oynamayan Tarık Çamdal'ın yeni arabası

Galatasaray'ın 4 sezon önce Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı, sarı-kırmızılı forma altında bir türlü beklenileni veremeyen Tarık Çamdal, önceki akşam İstinyePark AVM'de görüntülendi.Dört sezon boyunca sadece 42 maça çıkan ve bu sezon kadro dışı kalıp hiç forma giyemeyen Tarık Çamdal, yeni aldığı Volvo XC90 marka jipi ile dikkati çekti.Galatasaray taraftarı tarafından adeta istenmeyen oyuncu ilan edilen Çamdal'ın, 1 milyon TL değerindeki yeni aracını görenler şaşkınlık yaşadı.Alışveriş merkezinde bir erkek arkadaşı ile buluşan futbolcu, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi ve yüzünü gizlemeye çalıştı.