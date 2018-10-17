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Galatasaray'a sürpriz kaleci adayı

Fernando Muslera'nın arkasına yedek bir kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray, Erzurum'dan İbrahim Sehiç ile ilgileniyor

Galatasaray'a sürpriz kaleci adayı
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17 Ekim 2018 09:46
Fernando Muslera'nın arkasına yedek bir kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray, Erzurum'dan İbrahim Sehiç'i kadrosuna katmak istiyor. Erzurum'da maaşını alamadığı belirtilen Bosnalı eldivenin, devre arasında ipleri koparmaya hazır olduğu öğrenildi.

Sarı- kırmızılı takımın, kulübünden ayrılma kararı alması halinde 30 yaşındaki file bekçisinin transferi için devreye gireceği kaydedildi.

ERZURUM'A BEDELSİZ GELDİ

Karabağ Ağdam'dan sezon başında bedelsiz bir şekilde Erzurum'a gelen Sehiç, bu sezon çıktığı 6 lig maçının 2'sinde kalesini gole kapatırken, toplamda kalesinde 5 gol gördü



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