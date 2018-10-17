Fernando Muslera'nın arkasına yedek bir kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray, Erzurum'dan İbrahim Sehiç'i kadrosuna katmak istiyor. Erzurum'da maaşını alamadığı belirtilen Bosnalı eldivenin, devre arasında ipleri koparmaya hazır olduğu öğrenildi.Sarı- kırmızılı takımın, kulübünden ayrılma kararı alması halinde 30 yaşındaki file bekçisinin transferi için devreye gireceği kaydedildi.Karabağ Ağdam'dan sezon başında bedelsiz bir şekilde Erzurum'a gelen Sehiç, bu sezon çıktığı 6 lig maçının 2'sinde kalesini gole kapatırken, toplamda kalesinde 5 gol gördü