Galatasaray'a Fransa'dan sağ bek transferi

Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza sonrası sağ beke çözüm arayan Galatasaray, aradığı oyuncuyu Fransa'da buldu.



Fransız medyasının haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Strasbourg oyuncusu Kenny Lala için devreye girdi.



HAZİRAN'DA SERBEST KALACAK



Sağ bek oyuncusunun, Ligue 1 takımı Strasbourg'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki sağ bek için girişimde bulunan kulüpler arasında Galatasaray dışında, Marsilya ve Eintracht Frankfurt'ta yer alıyor.



29 yaşındaki Kenny Lala, bu sezon takımıyla çıktığı 19 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



