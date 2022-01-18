Galatasaray ve Karagümrük transfer yarışında!

Süper Lig ekiplerinin ara transfer dönemi için çalışmaları sürerken daha önce de söylentilerde sık sık geçen Davide Santon'un ismi yeniden gündeme geldi. Roma'dan ayrılmaya hazırlanan Davide Santon ile Galatasaray ve Fatih Karagümrük'ün ilgilendikleri belirtildi.



Pre Sempre Calcio'da Roma'dan ayrılacak isimler hakkında yapılan haberde Davide Santon'un Jose Mourinho ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmaya karar verdiği aktarıldı. Bu sezon forma şansı bulamayan Santon ile Yunan ekibi PAOK'un yanı sıra Türkiye'den Galatasaray ve Fatih Karagümrük'ün ilgilendiği aktarıldı.



Roma'da 1.5 milyon Euro kazanıyor



Kariyerinde Inter ve Newcastle formaları da giyen Davide Santon, 2018'de 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya gelmişti. Bu sezon Jose Mourinho yönetimindeki Roma'da forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Santon'un ücretinin ilgilenen takımlar adına da sorun teşkil etmeyeceği belirtilmekte.



Özellikle Fatih Karagümrük, daha önce İtalya Millî Takımı forması giymiş birçok önemli ismi kadrosuna katarken son olarak Genoa'dan Davide Biraschi'yi transfer etmişti. Galatasaray'ın da istediği 31 yaşındaki Davide Santon da bugüne kadar 8 kez İtalya Millî Takımı forması giymişti.





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