Galatasaray, VAR incelemesiyle penaltı kazandı

Galatasaray, İstanbulspor maçında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Icardi, penaltıyı gole çevirdi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, VAR incelemesiyle penaltı kazandı
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16 Mayıs 2023 21:01
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 21:02
Galatasaray, İstanbulspor ile oynadığı maçta VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Rashica, ceza sahasında topa vurduktan sonra Duhan'un müdahalesine maruz kaldı. Galatasaraylı oyuncular, penaltı bekledi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, oyunu sürdürdü.

VAR hakemi Alper Ulusoy, pozisyonu izlemesi yönünde Tugay Kaan Numanoğlu'na uyarıda bulundu. Pozisyonu izleyen Numanoğlu, penaltı kararı verdi.

Penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi topu ağlara gönderdi.

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