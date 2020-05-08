Galatasaray, tüm takımı teste soktu!

Galatasaray, futbol takımı, teknik heyet ve Florya çalışanlarının tamamının koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray, tüm takımı teste soktu!
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08 Mayıs 2020 19:13
Galatasaray, takım antrenmanları başlamadan önce tüm takım, teknik heyet ve Florya çalışanlarını teste soktuğunu ve sonuçların negatif olduğunu duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir."

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