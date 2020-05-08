Galatasaray, takım antrenmanları başlamadan önce tüm takım, teknik heyet ve Florya çalışanlarını teste soktuğunu ve sonuçların negatif olduğunu duyurdu."Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir."