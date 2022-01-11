Galatasaray taraftarı Fatih Terim için kararsız

Galatasaray'da arka arkaya gelen kötü sonuçlarından ardından başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in görüşmesinden ayrılık kararı çıktı. Ayrılık sonrası'da yapılan anket, sarı-kırmızı taraftarların bu ayrılığa nasıl baktığını ortaya çıkarttı.Sarı-kırmızılı camiada, Fatih Terim ile yolların ayrılması, şok etkisi yarattı. Bir grup, Fatih Terim ile yolları ayırmanın doğru olduğunu savunurken, diğer bir grup ise bu kararın yanlış olduğunu dile getirdi.Galatasaray taraftarlarının buluşması noktası'da da Fatih Terim'in ayrılığının ardından önemli bir anket yapıldı. Bu ankete katılanların %51,2'si (21816 kişi) Fatih Terim ile yolların ayrılmasını doğru bulduğunu belirtti. Ankete katılanların %48,8'i ise (20761 kişi) kararın yanlış olduğunu savundu.Anket sonucu, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının, sarı-kırmızılı camiada kararsızlık yaşattığını ortaya koydu.