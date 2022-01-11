Galatasaray taraftarı Fatih Terim için kararsız

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından taraftarın Fatih Terim anketine verdiği oylar çok konuşuldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarı Fatih Terim için kararsız
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11 Ocak 2022 12:27
Galatasaray'da arka arkaya gelen kötü sonuçlarından ardından başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in görüşmesinden ayrılık kararı çıktı. Ayrılık sonrası Webaslan'da yapılan anket, sarı-kırmızı taraftarların bu ayrılığa nasıl baktığını ortaya çıkarttı.

Sarı-kırmızılı camiada, Fatih Terim ile yolların ayrılması, şok etkisi yarattı. Bir grup, Fatih Terim ile yolları ayırmanın doğru olduğunu savunurken, diğer bir grup ise bu kararın yanlış olduğunu dile getirdi.

Galatasaray taraftarlarının buluşması noktası Webaslan'da da Fatih Terim'in ayrılığının ardından önemli bir anket yapıldı. Bu ankete katılanların %51,2'si (21816 kişi) Fatih Terim ile yolların ayrılmasını doğru bulduğunu belirtti. Ankete katılanların %48,8'i ise (20761 kişi) kararın yanlış olduğunu savundu.



Anket sonucu, Fatih Terim ile yolların ayrılmasının, sarı-kırmızılı camiada kararsızlık yaşattığını ortaya koydu.




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