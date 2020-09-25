Galatasaray sezona 4'te 4 ile başladı

Galatasaray, iyi başladığı sezonda çıktığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.



Süper Lig'deki ilk iki maçında Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenen sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi elemelerinde yaptığı karşılaşmalarda da Neftçi ve Hajduk Split'i mağlup etti.



Mücadele ettiği iki kulvarda da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maça moralli çıkacak.



Belhanda oyuna girdi, golünü attı



Sezona iyi başlayan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda oyuna dahil olduktan kısa süre sonra takımını öne geçiren golü kaydetti.



Yedek başladığı maçta 71. dakikada Ömer Bayram'ın yerine dahil olan Faslı oyuncu, 76. dakikada ağları havalandırdı.



Süper Lig'de geçen hafta sonu Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada da fileleri sarsan Belhanda, bu sezonki gol sayısını 2'e çıkardı.



