Galatasaray seriye bağladı: 15 maç

Galatasaray,Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Sarı kırmızılı takım bu sonuçla birlikte deplasmandaki galibiyet serisini 15 maça çıkardı.
İşte Galatasaray'ın kazandığı maçlar;
3-2 Sivasspor
1-0 Bodrumspor
3-0 Ankaragücü
2-0 Samsunspor
5-1 Trabzonspor
3-0 Antalyaspor
3-1 Fenerbahçe
5-1 Adana Demirspor
2-1 Konyaspor
3-1 Konyaspor
3-2 Karagümrük
3-0 Adana Demirspor
4-0 Alanyaspor
4-3 Kasımpaşa
1-0 Beşiktaş
Sarı kırmızılı takım bu sonuçla birlikte deplasmandaki galibiyet serisini 15 maça çıkardı.
İşte Galatasaray'ın kazandığı maçlar;
3-2 Sivasspor
1-0 Bodrumspor
3-0 Ankaragücü
2-0 Samsunspor
5-1 Trabzonspor
3-0 Antalyaspor
3-1 Fenerbahçe
5-1 Adana Demirspor
2-1 Konyaspor
3-1 Konyaspor
3-2 Karagümrük
3-0 Adana Demirspor
4-0 Alanyaspor
4-3 Kasımpaşa
1-0 Beşiktaş