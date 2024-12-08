Galatasaray seriye bağladı: 15 maç

Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, ligde üst üste 15. deplasman galibiyetini elde etti.

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Galatasaray seriye bağladı: 15 maç
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08 Aralık 2024 18:36
Galatasaray,Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takım bu sonuçla birlikte deplasmandaki galibiyet serisini 15 maça çıkardı.

İşte Galatasaray'ın kazandığı maçlar;

3-2 Sivasspor
1-0 Bodrumspor
3-0 Ankaragücü
2-0 Samsunspor
5-1 Trabzonspor
3-0 Antalyaspor
3-1 Fenerbahçe
5-1 Adana Demirspor
2-1 Konyaspor
3-1 Konyaspor
3-2 Karagümrük
3-0 Adana Demirspor
4-0 Alanyaspor
4-3 Kasımpaşa
1-0 Beşiktaş

 

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