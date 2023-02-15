Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılılar sol bek için çözümü Türkiye'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe ile anlaşma sağladı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıcı hasara neden olan depremin ardından ligden çekilen takımlardan alınan yabancı futbolcuların oynaması şartıyla yabancı kuralını 9+2 olarak güncellemesinin ardından, kulüpler Gaziantep FK ve Hatayspor'daki futbolcularla görüşme sağladı.



GALATASARAY MAAŞINI ÖDEYECEK



Galatasaray, bu görüşmeler neticesinde 28 yaşındaki Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe için Hatayspor ile anlaşma sağladı ve transfer için el sıkışıldı. Sezon sonuna kadar Sam Adekugbe'yi kiralık olarak oynatacak olan Galatasaray, futbolcunun maaşını ödeyecek.



SATIN ALMA MADDESİ: 1,2 MİLYON EURO



Öte yandan anlaşmaya satın alma opsiyonu koyuldu. Galatasaray sezon sonu isterse, 1,2 milyon euroluk bu maddeyi kullanarak, Sam Adekugbe'nin bonservisini alabilecek.



Hatayspor'un 2021 yılının Ağustos ayında Norveç ekibi Valerenga'dan 400 bin euroya transfer ettiği Sam Adekugbe, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 1369 dakika görev yaptı.



SAM ADEKUGBE KİMDİR?



Sam Adekugbe, 16 Ocak 1995'te dünyaya gelmiştir. Hatayspor takımında defans pozisyonunda görev yapmaktadır Kanadalı milli futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2013'te Vancouver Whitecaps FC kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Whitecaps FC 2, Brighton & Hove Albion, IFK Göteborg, Valerenga 2, Valerenga ve Hatayspor kulüplerinde oynadı.



DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM ÇAĞRISI



Öte yandan yaşanan deprem felaketine Hatay'da yakalanan Adekugbe yaptığı paylaşımla depremzedelere destek olunması için çağrı yaptı.



Tecrübeli isim yaptığı paylaşımda, "Bunu yazmak ve tekrar yaşamak benim için zor. Bu doğal afetin yaşattığı acı ve trajediyi tam anlamıyla tarif edecek kelime yok. Şahit olduklarım ve ayrı kaldıklarım sonsuza kadar benimle olacak. Binlerce insan her şeyini kaybetti. Zarar görmediğim için şükrediyorum. Hatay'ın ve Türkiye'nin etkilenen illeri bu hayal edilemeyecek anı atlatabilmek için yardıma ihtiyacı var. Atiba Hutchinson ve ben bağış topluyor ve felaketten etkilenenlere yardım sağlamak için Kanada Kızıl Haç ile birlikte hareket ediyoruz. Kanada Hükümeti 10 milyon dolara kadar olan tüm bağışları karşılayacak. Lütfen hepinizden Türkiye'ye yardım etmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.





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