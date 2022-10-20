Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kastamonuspor maçındaki saha olayları sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
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20 Ekim 2022 18:41
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği bildirildi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de takımının Düzce Cam Düzcespor ile oynadığı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi, Hataysporlu futbolcu Simon Falette de aynı müsabakada kural dışı hareketi nedeniyle kurula sevk edildi.

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