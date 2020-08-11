Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini açıkladı

Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini açıkladı. Daha önce Arda Turan ile sözleşme imzalayan Galatasaray, böylece 2. transferini de duyurmuş oldu.



OĞULCAN NE KADAR KAZANACAK?



Sarı-kırmızılılar 4 yıllığına sözleşme imzalanan oyuncuya; toplamda 18 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

2020-2021 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti,



2021-2022 sezonu için net 4.250.000 TL sabit transfer ücreti,



2022-2023 sezonu için net 4.750.000 TL sabit transfer ücreti,



2023-2024 sezonu için net 5.250.000 TL sabit transfer ücreti.



Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Rizespor ile 24 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 4 gol-2 asistlik katkı sağladı.





