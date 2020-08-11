Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini açıkladı

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Oğulcan Çağlayan'ın transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini açıkladı
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11 Ağustos 2020 19:07
Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini açıkladı. Daha önce Arda Turan ile sözleşme imzalayan Galatasaray, böylece 2. transferini de duyurmuş oldu.

OĞULCAN NE KADAR KAZANACAK?

Sarı-kırmızılılar 4 yıllığına sözleşme imzalanan oyuncuya; toplamda 18 milyon TL garanti ücret ödeyecek.
2020-2021 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti,

2021-2022 sezonu için net 4.250.000 TL sabit transfer ücreti,

2022-2023 sezonu için net 4.750.000 TL sabit transfer ücreti,

2023-2024 sezonu için net 5.250.000 TL sabit transfer ücreti.

Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Rizespor ile 24 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 4 gol-2 asistlik katkı sağladı. 




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