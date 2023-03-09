Galatasaray Nef evinde Malaga'yı devirdi

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Unicaja'yı 72-67 yendi.



Müsabakaya McGee ve Caloiaro'nun skorer performansıyla giren sarı-kırmızılı ekip, 6. dakikanın ilk saniyelerinde 8 sayılık fark yakaladı: 13-5. Hücumda ritmi düşen ve savunmada zorlanan Galatasaray, buna rağmen üstünlüğünü korudu. Ev sahibi ekip, son dakikada bulduğu basketlerle ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.



İspanyol temsilcisi, ikinci çeyreğin başında Osetkowski'nin 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya (21-19) indirdi. Galatasaray, Russell ve Ristic ile skor üretse de Unicaja, 14. dakikada Carter'ın 3 sayılık basketiyle 27-26 öne geçti. Sadık Emir Kabaca'nın 16. dakikanın başındaki 3 sayılık basketiyle yeniden öne geçen (31-30) sarı-kırmızılılar, üstünlüğünü devrenin sonuna kadar korudu ve soyunma odasına 41-37 galip durumda girdi.



Karşılaşmanın üçüncü çeyreği uzun süre dengeli gitti. Maçın 25. dakikasında üstünlüğünü kaybeden (47-48) Galatasaray, periyodu da 56-58 geride kapattı.



Son çeyreğe iyi başlayan taraf Galatasaray oldu. Müsabakanın 32. dakikasında Sadık Emir Kabaca'nın basketiyle 59-58 öne geçen Galatasaray, Caloiaro ve Sadık Emir ile skor bulmaya devam etti. Maçın 35. dakikasını 5 sayı farkla 65-60 önde geçen sarı-kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle üstünlüğünü korudu ve sahadan 72-67 galip ayrıldı.



Galatasaray'da 15 sayı ve 9 ribauntla oynayan Caloiaro ile 15 sayı üreten Russell, galibiyette önemli rol aldı. Sarı-kırmızılılarda Sadık Emir Kabaca 13, McGee ise 11 sayı ile çift haneli skor üretti.



Skor dağılımının birbirine yakın olduğu Unicaja'da ise Brizuela 12, Perry ile Carter 10'ar sayıyla mücadele etti.



Sarı-kırmızılı takım, K Grubu'nda oynadığı 4. maçında 2. galibiyetini aldı. İspanyol ekibi ise grupta ilk kez mağlup oldu.



İki takım arasında İspanya'da oynanan mücadeleyi Unicaja 81-76 kazanmıştı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Lorenzo Baldini (İtalya) Boris Krejic (Slovenya)



Galatasaray Nef: Russell 15, McGee 11, Göksenin Köksal 6, Caloiaro 15, Mahir Ağva 2, Ennis 4, Sadık Emir Kabaca 13, Ristic 6, Muhaymin Mustafa, Tan Yıldızoğlu



Unicaja: Perry 10, Carter 10, Ejim, Barreiro 2, Kravish 7, Diaz 4, Sima 3, Brizuela 12, Kalinoski 7, Osetkowski 8, Thomas 4



1. Periyot: 21-16



Devre: 41-37



3. Periyot: 56-58





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