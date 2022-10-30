Galatasaray Nef, Darüşşafaka'ya mağlup oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaştı.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan maçı Darüşşafaka 68-66 kazandı.
Galatasaray Nef bu sonuçla ligde 4. mağlubiyetini aldı. Darüşşafaka ise ligde 2. galibiyetini aldı.
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Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan maçı Darüşşafaka 68-66 kazandı.
Galatasaray Nef bu sonuçla ligde 4. mağlubiyetini aldı. Darüşşafaka ise ligde 2. galibiyetini aldı.
Detaylar birazdan...
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