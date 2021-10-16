Galatasaray milli ara dönüşü sıkıntı yaşıyor

Galatasaray, Süper Lig'de 9. hafta maçında pazar günü 16:00'da Konyaspor'u konuk edecek.Milli ara dönüşü oynadığı 4 Süper Lig maçını da kazanamayan sarı-kırmızılı ekip; 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.Milli takımlara tam 13 oyuncu gönderen Galatasaray'ı iki sezondur lige verilen aralar olumsuz etkiliyor. Sarı-kırmızılar, milli ara dönüşü oynadıkları son 4 lig maçını kazanamadı. Geçen sezon Alanyaspor'a 2-1 kaybeden, Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son olarak Hatay'dan da 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bu sezon da milli ara dönüşünde Trabzon'a konuk olan Aslan, 2-0 üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'ilk beraberliğe razı oldu.Tuzlaspor ve İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayarak ritim tutmaya çalışan Galatasaray'da kadroda 3 eksik bulunuyor. Berkan ve Marcao'nun cezalı olduğu Konyaspor maçında Arda da sakatlığı nedeniyle yok.Ligin geride kalan bölümünde 13 gol atıp 12 gol yiyen G.Saray, mili arada oynadığı iki hazırlık maçında ağlarında toplam 6 gol gördü. Terim, Konyaspor karşılaşması öncesi savunma oyuncularını uyardı.