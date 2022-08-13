Galatasaray Marcao'nun veliahtını buldu!

Yeni sezona galibiyetle giren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.Marcao'yu bonuslarla 15 milyon Euro'ya satan sarı kırmızılılar, yeni savunmacısını Portekiz'de buldu.Galatasaray scout ekipleri Portekiz basınına göre bir kez daha bu pazarda oyuncu arayışında.Marcao'yu küme düşme hattındaki Chaves'ten alan ve Sevilla'ya satan Aslan, bu defa Famalicao'nun 20 yaşındaki stoperi Alexandre Penetra için nabız yokluyor.Genç ve gelecek vadeden bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar oyuncu için ilk teklifini yaptı.2026'ya kadar takımıyla sözleşmesi bulunan sağ ayaklı stoper için sarı-kırmızılılar 2 milyon Euro artı bonus öneriyor.Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.