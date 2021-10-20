Galatasaray'ın Moskova kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Moskova kamp kadrosu belli oldu
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20 Ekim 2021 09:55
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında 21 Ekim Perşembe günü Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey dışında UEFA listesinde yer alan tüm oyuncular Moskova maçı kamp kadrosunda yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosu:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban


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