Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak.
Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şans veremediği oyuncuları değerlendirebilmek için yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkacak.
FALCAO 1.5 YIL SONRA
Galatasaray kariyeri sakatlıklarla geçen Radamel Falcao, bugün oynanacak Vallecano maçıyla NEF Stadyumu'na dönecek. İspanyol ekibinde forma giyen Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla iç sahada son maçına 8 Mayıs 2021'deki Beşiktaş derbisine çıkmıştı. 36 yaşındaki oyuncu, geçen sezon başı İspanya'ya transfer olmuştu.
Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şans veremediği oyuncuları değerlendirebilmek için yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkacak.
FALCAO 1.5 YIL SONRA
Galatasaray kariyeri sakatlıklarla geçen Radamel Falcao, bugün oynanacak Vallecano maçıyla NEF Stadyumu'na dönecek. İspanyol ekibinde forma giyen Kolombiyalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla iç sahada son maçına 8 Mayıs 2021'deki Beşiktaş derbisine çıkmıştı. 36 yaşındaki oyuncu, geçen sezon başı İspanya'ya transfer olmuştu.