Galatasaray'ın asist makinesi Sofiane Feghouli

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Sofiane Feghouli, takımının ilk golünde asisti yapan isim oldu.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın asist makinesi Sofiane Feghouli
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05 Aralık 2021 01:59
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Halil Dervişoğlu'nun golünde yaptığı asistle yeteneğini kanıtladı.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana Süper Lig'de takım arkadaşlarına en fazla asist yapan isim unvanının sahibi oldu.

Opta verilerine göre; Süper Lig'e geldiği 2017/18'den bu yana en fazla asist yapan Galatasaray oyuncusu olan Sofiane Feghouli (24), Türkiye kariyerinde rakip olduğu 26 takımın 20'sine karşı en az bir gole doğrudan katkı sağladı.


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