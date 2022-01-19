Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de perşembe günü 36. kez karşılaşacak.



İki ekip arasında geride kalan 35 lig maçından 22'ini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi.



Galatasaray'ın 70 golüne, Kasımpaşa 33 golle yanıt verdi.



Ligde sezonun ilk yarısında lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.



- Nef Stadı'ndaki maçlar



Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda Süper Lig'de 10 kez karşılaştı.



Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 8 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı.



Taraflar arasında Nef Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 34 kez filelerle buluştu, Galatasaray 21, Kasımpaşa 13 kez gol sevinci yaşadı.



- En farklı skorlar



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.



Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Nef Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.





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