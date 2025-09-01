Galatasaray için geliyor: İlkay Gündoğan

Galatasaray, orta saha transferinde dünya çapında ses getirecek bir adım atıyor.



Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin yıldız orta sahası İlkay Gündoğan için yıllık 5 milyon Euro maaş teklif etti. Yönetim, oyuncu ile anlaşma sağlandığı anda City'nin transfere onay vereceğini bildirdi.



İMZA AN MESELESİ

İlkay Gündoğan, 2 Eylül Salı günü saat 15.00'te İstanbul'da olacak ve Galatasaray'la sözleşme imzalayacak.

Galatasaray ile İlkay Gündoğan arasında yürütülen görüşmelerde büyük mesafe kaydedildi. Oyuncunun ikna edilmesi halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, transferi resmileştirmek için bu akşam saatlerinde Manchester'a heyet gönderecek.Bu sezon Manchester City ile 4 maça çıkan İlkay, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.