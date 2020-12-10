Galatasaray, Hulk'u reddetti!

Olası bir Galatasaray - Hulk aşkı başlamadan bitti! 34 yaşındaki Brezilyalı forvet Hulk, ara transfer dönemi için menajerler aracılığıyla Galatasaray yönetimine önerildi, ancak Florya'dan vize çıkmadı. Teknik direktör Fatih Terim'in golcü oyuncunun transferini veto ettiği ortaya çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Hulk'u reddetti!
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10 Aralık 2020 09:34
Teknik patron Fatih Terim'in, hem çok yüksek maliyeti hem de uzun yıllardır Avrupa futbolundan uzak kalması sebebiyle yıldız futbolcu Hulk'un transferini veto ettiği öğrenildi.

Çin'in Shanghai SIPG kulübünden ayrıldığını açıklayan Hulk, 1 Ocak itibarıyla bonservisini eline alacak. Sambacı'yla MLS kulüplerinin de yakından ilgilendiği ve yüksek yıllık ücret beklentisi sebebiyle tercihini Amerika Birleşik Devletleri'nden yana kullanabileceği kaydedildi.

Hulk, Portekiz'deki başarılı kariyeri sonrası Avrupalılar'ın gözdesine haline gelmiş sonrasında Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi iki farklı deneyim yaşamıştı.




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