Galatasaray HDI Sigorta'dan rövanş öncesi önemli zafer

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya'nın CSM Arcada takımını 3-0 yendi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 12 Şubat Çarşamba günü Romanya'da oynanacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Konstantsin Asipchyk (Belarus)
Galatasaray HDI Sigorta: Antonov, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno (Burak Mert, Yasin Aydın, Ertuğrul Metin)
CSM Arcada: Kollo, Georgiev, Klapwijk, Bala, Bisette, Hernan (Cabrera, Matei, Terzic, Carrasco, Talpa)
Setler: 26-24, 25-21, 25-20
Süre: 76 dakika (27, 24, 25)
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İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 12 Şubat Çarşamba günü Romanya'da oynanacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Konstantsin Asipchyk (Belarus)
Galatasaray HDI Sigorta: Antonov, Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno (Burak Mert, Yasin Aydın, Ertuğrul Metin)
CSM Arcada: Kollo, Georgiev, Klapwijk, Bala, Bisette, Hernan (Cabrera, Matei, Terzic, Carrasco, Talpa)
Setler: 26-24, 25-21, 25-20
Süre: 76 dakika (27, 24, 25)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın