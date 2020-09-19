Galatasaray - Hajduk Split maçına İngiliz hakem!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Galatasaray-Hajduk Split maçını İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray - Hajduk Split maçına İngiliz hakem!
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19 Eylül 2020 15:42
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i konuk edeceği karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Pawson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ve Ian Hussin gerçekleştirecek. İngiliz Robert Jones ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Galatasaray ile Hajduk Split arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.



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