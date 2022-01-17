Galatasaray geçen sezonu şimdiden yakaladı!

Galatasaray, bu sezon 21. haftada geçen sezon ile aynı yenilgi sayısına ulaştı.

Abone Ol
Galatasaray geçen sezonu şimdiden yakaladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2022 10:48
Galatasaray, 2020-2021'i mumla aratıyor. Geçen sezon şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılılar, 40 haftayı 8 mağlubiyetle kapatmıştı.

Aslan bu sezon ise 21. haftada aynı yenilgi sayısına ulaştı. Son 10 mücadelede 23 puan kaybeden Galatasaray, lider Trabzonspor'un da 23 puan gerisine düştü.

Ayrıca Cimbom, Hatayspor maçında bu sezon ilk kez 4 gol yediği karşılaşmasını oynadı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.