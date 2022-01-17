Galatasaray geçen sezonu şimdiden yakaladı!

Galatasaray, 2020-2021'i mumla aratıyor. Geçen sezon şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılılar, 40 haftayı 8 mağlubiyetle kapatmıştı.
Aslan bu sezon ise 21. haftada aynı yenilgi sayısına ulaştı. Son 10 mücadelede 23 puan kaybeden Galatasaray, lider Trabzonspor'un da 23 puan gerisine düştü.
Ayrıca Cimbom, Hatayspor maçında bu sezon ilk kez 4 gol yediği karşılaşmasını oynadı.
Aslan bu sezon ise 21. haftada aynı yenilgi sayısına ulaştı. Son 10 mücadelede 23 puan kaybeden Galatasaray, lider Trabzonspor'un da 23 puan gerisine düştü.
Ayrıca Cimbom, Hatayspor maçında bu sezon ilk kez 4 gol yediği karşılaşmasını oynadı.