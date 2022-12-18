Galatasaray fiyat sordu, Club Brugge uçtu!

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem transfer...



İlk 14 haftayı Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 27 puanla geçen sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.



Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen yerlere takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de sol bek transferi.



Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in performanslarını yetersiz bulan Galatasaray'da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un ocak ayında gönderileceği öne sürülmüştü. Teknik direktör Okan Buruk'un ayrılığına onay verdiği deneyimli futbolcuyla Olympiakos'un ilgilendiği iddia edilmişti.



Sarı-kırmızılı ekipte sol bek transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre; Galatasaray scout ekibinin, Belek kampındaki hazırlık maçlarında takip ettiği Maxim De Cuyper için harekete geçildi.



Belçika'da kiralık olarak oynadığı Westerlo formasıyla yarım sezon olmadan 3 gol-6 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki sol bekin bonservisini elinde bulunduran Club Brugge, oyuncu için rakamı belirledi.



Belçika ekibi genç sol bek için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam istedi. Parayı yüksek bulan Galatasaray cephesi, oyuncuyu beğense de alternatiflere yönelmek zorunda kaldı.



MAXIM DE CUYPER KİMDİR?



Belçika doğumlu Maxim De Cuyper, futbola Club Brugge altyapısında başladı. 2021 yılına kadar Club Brugge forması giyen genç sol bek, 2021 yazında Westerlo'ya kiralandı. 21 yaşındaki sol bek burada büyük bir çıkış gösterdi. Belçikalı futbolcunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. De Cuyper'in Club Brugge ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.





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