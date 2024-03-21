Galatasaray Ekmas, Fransa'da mağlup

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 6. maçında, deplasmanda Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibine 85-76 mağlup oldu.



Jean-Michel Geoffroy Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-14 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 45-30 üstünlükle gitti.



İkinci yarıda oyunun kontrolüne elinden bırakmayan ve son çeyreğe 64-53 önde giren JDA Bourgogne Dijon salondan 85-76 galip ayrıldı.



İki takımın da tur atlama şansını kaybettiği grupta, Alman ekipleri Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen geçen hafta çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.



SALON: Palais des Sports de Dijon



HAKEMLER: Martins Kozlovskis, Michal Proc, Dariusz Zapolski



DIJON BASKET: Dokossi 16, Ducote 8, Evans 11, Marin, Oniangue 10, Alingue 6, Chikoko 15, Hunt 13, Kangudia 2, Vincennes 4



GALATASARAY EKMAS: Sadık Emir Kabaca 8, Karahan Efeoğlu 3, Walden 11, İsmet Akpınar 10, Dee Bost 7, Halilovic 2, Göksenin Köksal 3, McCormack 5, Preperlic 16, Yeboah 11



1'İNCİ PERİYOT: 18-14



DEVRE: 45-30



3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-53





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