Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda yıktı!

Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında uzatmalara giden maçta Aliağa Petkimspor'u 90-88 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda yıktı!
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27 Ocak 2024 15:16
Son güncelleme 27 Ocak 2024 16:20
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Ekmas, uzatmaya giden maçta konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 90-88 yendi.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alırken, Aliağa Petkimspor 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal

Galatasaray Ekmas: Walden 5, İsmet Akpınar 14, Halilovic 15, De Bost 11, Yeboah 15, Sadık Emir Kabaca 12, Samet Geyik 3, Prepelic 10, Buğrahan Tuncer 5

Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Zoriks 12, Yunus Emre Sonsırma, Simmons 15, Aldridge 4, Emre Tanışan 6, Starks 15, Mahir Ağva 15, Yavuz Gültekin 1

1. Periyot: 18-11

Devre: 41-41

3. Periyot: 55-59

Normal süre: 77-77

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