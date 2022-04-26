İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"SEÇİMİ ETKİLEYECEK BİR TALEBİMİZ YOK"

Konuyla ilgili NTV Spor'a konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "İdari İbrasızlığa karşı dava açma süremiz 30 gündü. Seçim sürecinin ve listelerin verilme süresini bekledik. Bugün başvuru için son gündü. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Sadece yönetimin üzerindeki ibrasızlık kararın kalkmasına yönelik bir başvuru. 30 Nisan'daki seçimi etkileyecek herhangi bir talebimiz yok." dedi



Galatasaray'dan seçim sürecine dair bir bilgilendirme paylaşıldı.Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Burak Elmas yönetiminin idari ibrasızlık için mahkemeye başvurduğu ve bunun seçimi etkilemeyeceği belirtildi.Galatasaray'dan yapılan açıklamada ayrıca Burak Elmas yönetimindeki üyelerden hiçbirinin seçimde aday olmadığı aktarıldı.26 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuz sonrasında Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzun gerçekleşen iradesinin gereği olarak Olağanüstü seçim kararı almış ve bu seçimlerde mevcut yönetim kurulumuzdan hiçbir üyemiz aday olmamıştır.Daha önceki dönemlerde de farklı mahkemeler nezdinde alınmış olan idari ibrasızlığın hukuken geçerli olmadığı kararlarına istinaden, 25 Nisan 2022 tarihinde, yönetim kurulu üyelerimiz idari yönden verilen ibrasızlık kararının kaldırılması için kendilerine tanınan hukuki haklarını kullanmışlardır. Bu dava, Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren bir aylık dava açma süresinin son gününde ve herhangi bir tedbir talebi sunulmadan açılmıştır. Böylelikle, mevcut seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi hedeflenmiştir.Dolayısıyla, Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından ayrı ayrı yapılmış olan bu başvuruların mevcut seçim süreci açısından herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.Saygılarımızla,Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu"