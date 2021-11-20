Galatasaray'dan derbide bir ilk!

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçta bir projeyi de hayata geçirecek. İşte detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan derbide bir ilk!
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20 Kasım 2021 23:16
Galatasaray Kulübü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda oynanacak maçların hatırasına sulu boya resim yaptırarak koleksiyon oluşturacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ressam Alp Yavuz tarafından yapılacak resimlerin orijinal kopyaları Galatasaray Kulübü koleksiyonunda saklanacak.

Orijinal resimlerden türetilerek hazırlanacak poster ve daha ufak boy baskılar ise maç günü GSStore mağazalarında taraftarların beğenisine sunulacak.

Projenin ilk uygulaması, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a maçın orijinal resmini hediye edecek.


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