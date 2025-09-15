Galatasaray'da yeni sözleşme hazırlığı: Lemina!

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina için harekete geçti.
1 SENELİK UZATMA
AfricaFoot'ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki orta saha ile maaş artışıyla birlikte 1 yıllık sözleşme uzatma konusunda görüşmelere başladı.
Galatasaray'ın yakın zamanda deneyimli yıldız ile anlaşması bekleniyor. Gabonlu yıldız bu sezon 3 maçta 193 dakika süre aldı.
1 SENELİK UZATMA
AfricaFoot'ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki orta saha ile maaş artışıyla birlikte 1 yıllık sözleşme uzatma konusunda görüşmelere başladı.
Galatasaray'ın yakın zamanda deneyimli yıldız ile anlaşması bekleniyor. Gabonlu yıldız bu sezon 3 maçta 193 dakika süre aldı.