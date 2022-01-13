Galatasaray'da tercüman krizi

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent'in ekibine dahil edilen tercüman Marc Gonzalo Martinez kısa sürede büyük kriz çıkarttı ve yollar ayrıldı

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da tercüman krizi
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13 Ocak 2022 15:59
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in ekibinde yer alan tercüman Marc Gonzalo Martinez'in daha önce Galatasaray'a 'malum takım' dediği, Beşiktaşlı olduğunu söylediği ve Fenerbahçe Kart reklamında oynadığı ortaya çıktı.

Florya'daki ilk idmanda Torrent'in yanında olan Marc Gonzalo, 24 saat geçmeden görevinden uzaklaştırıldı ve bugün idmanda yer almadı.

Galatasaray'da Mert Çetin görevinden istifa ederken, uzun yıllar Kasımpaşa'da görev alan Marc Gonzalo ile anlaşma sağlanmıştı.

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