Galatasaray'da tercüman krizi

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in ekibinde yer alan tercüman Marc Gonzalo Martinez'in daha önce Galatasaray'a 'malum takım' dediği, Beşiktaşlı olduğunu söylediği ve Fenerbahçe Kart reklamında oynadığı ortaya çıktı.



Florya'daki ilk idmanda Torrent'in yanında olan Marc Gonzalo, 24 saat geçmeden görevinden uzaklaştırıldı ve bugün idmanda yer almadı.



Galatasaray'da Mert Çetin görevinden istifa ederken, uzun yıllar Kasımpaşa'da görev alan Marc Gonzalo ile anlaşma sağlanmıştı.





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