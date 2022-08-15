Galatasaray'da stopere yeni aday

transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederkentransferi için yeni bir isim gündeme geldi.Galatasaray,forma forma giyen 24 yaşındaki Ganalı stoperiçin transfer teklifinde bulundu. Ganalı oyuncunun, Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden biri olduğu veyapıldığı belirtildi.Haberde, Abdul Mumin için Premier Lig ekiplerindenda ilgisinin olduğu ve Ganalı oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.Geçtiğimiz sezon Vitoria Guimaraes ile 29 maça çıkan Abdul Mumin, herhangi bir gol katkısında bulunamazken 7 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü.