Galatasaray'da stopere yeni aday

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken stoper transferi için yeni bir isim gündeme geldi.
İtayan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Vitoria Guimaraes'de forma forma giyen 24 yaşındaki Ganalı stoper Abdul Mumin için transfer teklifinde bulundu. Ganalı oyuncunun, Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden biri olduğu ve ilk teklifin yapıldığı belirtildi.
Haberde, Abdul Mumin için Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un da ilgisinin olduğu ve Ganalı oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Vitoria Guimaraes ile 29 maça çıkan Abdul Mumin, herhangi bir gol katkısında bulunamazken 7 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü.
İtayan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Vitoria Guimaraes'de forma forma giyen 24 yaşındaki Ganalı stoper Abdul Mumin için transfer teklifinde bulundu. Ganalı oyuncunun, Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden biri olduğu ve ilk teklifin yapıldığı belirtildi.
Haberde, Abdul Mumin için Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un da ilgisinin olduğu ve Ganalı oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Vitoria Guimaraes ile 29 maça çıkan Abdul Mumin, herhangi bir gol katkısında bulunamazken 7 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü.