Galatasaray'da seferberlik günleri

Galatasaray'da şampiyonluk için adeta seferberlik ilan edildi. Alanyaspor maçından 3 gün önce Antalya'da kamp girmesinin özel nedenlerinden biri de bu bu seferberlik hali...
Kulüp çalışanları ve GSTV ekibi dahil kimse kamp yapılan otele alınmadı. Sadece futbolcular, teknik heyet ve futbol takımına doğrudan yardımcı olan profesyoneller ekipte yer almadı.
Okan Buruk, takımı dünyadan izole ederken, antrenmanlarda sadece taktiksel çalışmalar yaptırdı.
Üç stoper ve iki forvetli sistemle ligin sonuna kadar gitmeye karar veren Okan Buruk, bu oyuna dair özel çalışmalar hazırladı. Önde baskı için de takım yerleşimine dikkat eden ve tüm bu futbolcuları bu sisteme adapte etmeye çalışan başarılı teknik adam, ligin geri kalanı için de özel bir antrenman programı hazırladı.
Avrupa'dan elenilmesiyle birlikte fikstürü rahatlayan Galatasaray'da Okan Buruk, fiziksel çalışmalara da ağırlık verecek.
YÖNETİM DE TESİSLERE KAMP KURACAK
Galatasaray yönetimi, sezonun geri aklanaında Kemerburgaz'da olacak. Çalışma ofisini Kemerburgaz'a taşıyacak olan Dursun Özbek, artık her gün Kemerburgaz'da kendini futbolculara gösterecek.
Kulüp çalışanları ve GSTV ekibi dahil kimse kamp yapılan otele alınmadı. Sadece futbolcular, teknik heyet ve futbol takımına doğrudan yardımcı olan profesyoneller ekipte yer almadı.
Okan Buruk, takımı dünyadan izole ederken, antrenmanlarda sadece taktiksel çalışmalar yaptırdı.
Üç stoper ve iki forvetli sistemle ligin sonuna kadar gitmeye karar veren Okan Buruk, bu oyuna dair özel çalışmalar hazırladı. Önde baskı için de takım yerleşimine dikkat eden ve tüm bu futbolcuları bu sisteme adapte etmeye çalışan başarılı teknik adam, ligin geri kalanı için de özel bir antrenman programı hazırladı.
Avrupa'dan elenilmesiyle birlikte fikstürü rahatlayan Galatasaray'da Okan Buruk, fiziksel çalışmalara da ağırlık verecek.
YÖNETİM DE TESİSLERE KAMP KURACAK
Galatasaray yönetimi, sezonun geri aklanaında Kemerburgaz'da olacak. Çalışma ofisini Kemerburgaz'a taşıyacak olan Dursun Özbek, artık her gün Kemerburgaz'da kendini futbolculara gösterecek.
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