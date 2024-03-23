Galatasaray'da Oliveira takım arıyor!

Galatasaray'la kontratı devam eden Sergio Oliveira, kendisine yeni bir kulüp bulması için menajerine talimat verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Oliveira takım arıyor!
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23 Mart 2024 12:48
Sezon sonu bazı yıldızlarla vedalaşması beklenen Galatasaray'da Sergio Oliveira kulüp aramaya başladı.

Okan Buruk'la yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan ve takım arkadaşlarının araya girmesiyle tekrar affedilen Sergio Oliveira, yeni sezon planları arasında yer almıyor.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Galatasaray'la kontratı devam eden Portekizli futbolcu, kendisine yeni bir kulüp bulması için menajerine talimat verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm müsabakalarda 23 kez forma giyen Oliveira, toplamda 995 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 2 gol atıp 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.  

 
 

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