Galatasaray'da kadınlar liste dışında kaldı

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesi kurul listeleri Divan'a teslim edildi.44 kişilik listelerini Divan'a teslim eden Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kurullarında kadınları çok tercih etmedi.Özbek'in listesinde 5 kadın yer bulurken Hamamcıoğlu ise sadece 2 kadın adaya yer verdi. Bu durum eleştiri konusu olurken Burak Elmas 44 kişilik listesinde 8 adaya yer vermişti.