Galatasaray'da kadınlar liste dışında kaldı

11 Haziran'da yapılacak seçimde listelerini Divan'a teslim eden Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, kadın isimlere çok fazla şans vermedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kadınlar liste dışında kaldı
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23 Mayıs 2022 10:23
Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesi kurul listeleri Divan'a teslim edildi. 

44 kişilik listelerini Divan'a teslim eden Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kurullarında kadınları çok tercih etmedi.

Özbek'in listesinde 5 kadın yer bulurken Hamamcıoğlu ise sadece 2 kadın adaya yer verdi. Bu durum eleştiri konusu olurken Burak Elmas 44 kişilik listesinde 8 adaya yer vermişti. 



 
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