Sezon başından bu yana hemen her maçta farklı stoper tandemiyle oynamak zorunda kalan Galatasaray, Marcao'nun cezasının bitmesiyle çehre değiştirecek.



Brezilyalı stoper sadece Avrupa maçlarında oynayabildiği için sarı-kırmızılıların savunma hattı uyum sorunu yaşıyordu.



Teknik Direktör Fatih Terim, oyun planında defanstan hızlı top çıkaran isim olan Marcao'nun dönmesiyle rahatladı. Aslan'ın savunma hattı da şekillendi.



YEDEKLER DE BELLİ



Kalede Muslera oynarken stoper ikilisi Marcao ve Nelsson'dan oluşacak. Alpaslan ve Luyindama yedek bekleyecek. Sağ bekte Boey, sol bekte Van Aanholt birinci tercih olacak.



Yedlin ve Ömer, bek alternatifleri olacak. Kaleci Muslera'nın form tutmasıyla nefes alan Fatih Terim, geri dörtlü birlikte oynamaya alıştığı zaman savunmanın fazla açık vermeyeceğini ve takımın hücuma daha hızlı çıkacağını düşünüyor.



