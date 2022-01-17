Galatasaray'da hücum var gol yok! Dikkat çeken istatistik

Galatasaray, yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk lig maçında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın hücum istatistiklerine bakıldığında ilginç bir veri ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızılılar, 21. Hafta itibarıyla ligin en çok pozisyona giren ikinci takımı… Aslan, 21 haftada 280 gol pozisyonuna girdi. Ancak 26 kez fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, topladığı 27 puanla düşme hattının sadece 6 puan önünde yer alıyor.
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Muhammed ve Diagne gibi isimler ilk 21 haftada beklentileri karşılayamadı. Özellikle Halil Dervişoğlu'nun düşüşü merak ediliyor.
21 hafta sonunda en çok pozisyona giren takım ise Beşiktaş… 21 haftada topladıkları 32 puanla 7. sıradalar. Ezeli rakiplerine tarihi puan farkları atan Trabzonspor ise 257 ile listede 4. sırada bulunuyor.
Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe ise 226 pozisyonla 13. sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakiplerine göre daha gerilerde kalmış gözüküyor.
En çok pozisyona giren takımlar:
Beşiktaş 293
Galatasaray 280
Konyaspor 266
Trabzonspor 257
Adana Demir 256
Kasımpaşa 252
Antalyaspor 239
Başakşehir 238
Altay 237
Giresunspor 237
Gaziantep 232
Alanyaspor 229
Fenerbahçe 226
Karagümrük 223
Göztepe 221
Hatayspor 216
Rizespor 196
Kayserispor 192
Sivasspor 190
Malatyaspor 184
Sarı-Kırmızılılar, 21. Hafta itibarıyla ligin en çok pozisyona giren ikinci takımı… Aslan, 21 haftada 280 gol pozisyonuna girdi. Ancak 26 kez fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, topladığı 27 puanla düşme hattının sadece 6 puan önünde yer alıyor.
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Muhammed ve Diagne gibi isimler ilk 21 haftada beklentileri karşılayamadı. Özellikle Halil Dervişoğlu'nun düşüşü merak ediliyor.
21 hafta sonunda en çok pozisyona giren takım ise Beşiktaş… 21 haftada topladıkları 32 puanla 7. sıradalar. Ezeli rakiplerine tarihi puan farkları atan Trabzonspor ise 257 ile listede 4. sırada bulunuyor.
Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe ise 226 pozisyonla 13. sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakiplerine göre daha gerilerde kalmış gözüküyor.
En çok pozisyona giren takımlar:
Beşiktaş 293
Galatasaray 280
Konyaspor 266
Trabzonspor 257
Adana Demir 256
Kasımpaşa 252
Antalyaspor 239
Başakşehir 238
Altay 237
Giresunspor 237
Gaziantep 232
Alanyaspor 229
Fenerbahçe 226
Karagümrük 223
Göztepe 221
Hatayspor 216
Rizespor 196
Kayserispor 192
Sivasspor 190
Malatyaspor 184