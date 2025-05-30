Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Sezonu şampiyon bitirmeyi 2 hafta önce garantileyen Galatasaray, evindeki müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Galatasaray'ı öne geçiren golü, sarı kırmızılı formayla son maçına çıkan Dries Mertens 17. dakikada penaltıdan attı.
Maçın skorunu belirleyen golü 81. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Lige 8 galibiyetlik seriyle nokta koyan Galatasaray, sezonu 95 puanla bitirdi.
Sezonu daha önce 5. bitirmeyi garantileyen Başakşehir, 54 puanla lige nokta koydu.
MUSLERA VE MERTENS'E VEDA
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da tecrübeli futbolcular Fernando Muslera ile Dries Mertens, son kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
Ligde üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu 36. haftadaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla garantileyen sarı-kırmızılı ekip, sezonu sahasındaki Başakşehir maçıyla kapattı.
Galatasaray, RAMS Park'taki maça Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Elias Jelert, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.
Galatasaray'daki 14. sezonunu tamamlayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile 3. sezonunu geride bırakan Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, son kez sarı-kırmızılı formayla taraftarın önüne çıktı.
FERNANDO MUSLERA'YA PANKARTLAR
Fernando Muslera, sahaya taraftarın sevgi gösterileriyle çıktı.
Müsabaka öncesinde ısınmak için sahaya adım atmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera'yı çok güçlü alkışladı. Taraftarlar, uzun süre sevgi gösterisinde bulunduğu 38 yaşındaki file bekçisi için "Büyük kaptan" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahüratlar yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında Muslera için İspanyolca "Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın" yazılı pankart açtı.
Galatasaray'daki 14. sezonunu tamamlayarak ülkesine dönecek Muslera, sarı-kırmızılı formayla 551. resmi maçına çıktı. Birçok rekora imza atan Muslera, Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
MERTENS, DALYA İLE VEDA ETTİ
Dries Mertens, Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaştı.
Mertens, Başakşehir mücadelesine kadar 2022-23 sezonu öncesinde transfer olduğu Galatasaray'da 135 karşılaşmada ter döktü. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig'de ise 99 maçta sarı-kırmızılı formayı ıslattı.
Başakşehir maçıyla ligde 100. kez sahaya çıkan Mertens, toplamda 24 kez fileleri havalandırıp 3 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens için "Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler" yazılı pankart açtı.
YUSUF DEMİR, LİGDE İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Yusuf Demir, ilk kez Süper Lig maçına 11'de başladı.
Sarı-kırmızılı formayı 12'si Süper Lig'de olmak üzere toplamda 22 resmi maçta terleten Yusuf, 23. müsabakasına Başakşehir karşısında çıktı. Ligdeki maçların tamamında sonradan oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldı.
OSIMHEN'E ŞARKILI 'GİTME' MESAJI
Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için "Gitme" mesajı içeren şarkı çalındı.
İtalya'nın Napoli takımından kiralık olarak forma giyen Osimhen, son kez RAMS Park'a çıktı. Galatasaray'da devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmayan 26 yaşındaki santrfor, maç öncesinde zemini kontrol etmek için sahaya çıkınca taraftarların tezahüratıyla karşılaştı. Bu sırada stat hoparlöründen Nazan Öncel'in "Gitme kal bu şehirde" şarkısı çalındı.
Ayrıca tribünlerden sık sık, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratları yükseldi.
G.SARAY 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, ligin 37. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisiyle yapılan maçın ilk 11'inde oynattığı Günay Güvenç, Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken Alvaro Morata'ya ise milli takıma gideceği için özel izin verdi.
Buruk, bu oyuncuların yerine Fernando Muslera, Yusuf Demir ve Victor Osimhen'i sahaya sürdü.
BAŞAKŞEHİR'DEN ALKIŞ KORİDORU
RAMS Başakşehirli futbolcular, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı alkışladı.
Müsabaka öncesinde soyunma odası tünelinin önünde koridor oluşturan turuncu-lacivertli futbolcular, sarı-kırmızılı meslektaşlarını alkışlayarak şampiyonluklarını kutladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Opoku'nun pas hatasında topu kapan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top kaleci Muhammed Şengezer'in bacak arasından geçip taca çıktı.
17. dakikada Galatasaray, Mertens'in penaltı golüyle öne geçti. Ceza sahası içinde Osimhen ile mücadeleye giren Ba, topa eliyle müdahale etti. Pozisyonun bitmesinin ardından hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR tarafından uyarıldı. Monitörde pozisyonu inceleyen Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mertens, kaleci Muhammed Şengezer'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
26. dakikada Osimhen'in pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muhammed Şengezer, bu pozisyonda topu elinden kaçırdı. Penaltı noktası civarında seken topu önünde bulan Yusuf Demir, meşin yuvarlağa dokundu. Kaleci Muhammed'e çarpan topu altıpas içinde yine önünde bulan Yusuf Demir'e bu sefer Ba, gol izni vermedi.
29. dakikada Jakobs'un soldan ortasında arkada direkte bulunan Yusuf Demir'in kafa vuruşunda top, yandan auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında penaltı noktası civarında Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada Berat Özdemir'in pasında topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahası sol çaprazında bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
58. dakikada Frankowski'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazındaki Kaan Ayhan'ın bekletmeden vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.
65. dakikada Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 25 metreden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere gönderdi.
81. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında arka direkteki Osimhen, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral
Galatasaray: Muslera (Dk. 90 Günay Güvenç), Frankowski (Dk. 63 Jelert), Sanchez (Dk. 78 Metehan Baltacı), Cuesta, Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Mertens (Dk. 79 Sallai), Ahmed Kutucu, Osimhen (Dk. 88 Efe Akman)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 46 Deniz Türüç), Opoku, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Dk. 86 Ebosele), Ömer Ali Şahiner (Dk. 70 Kemen), Umut Güneş (Dk. 86 Ömer Faruk Beyaz), Operi, Figueiredo, Keny
Goller: Dk. 17 Mertens (Penaltıdan), Dk. 81 Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ba (RAMS Başakşehir), Dk. 45+2 Osimhen, Dk. 51 Frankowski (Galatasaray)
Galatasaray'ı öne geçiren golü, sarı kırmızılı formayla son maçına çıkan Dries Mertens 17. dakikada penaltıdan attı.
Maçın skorunu belirleyen golü 81. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Lige 8 galibiyetlik seriyle nokta koyan Galatasaray, sezonu 95 puanla bitirdi.
Sezonu daha önce 5. bitirmeyi garantileyen Başakşehir, 54 puanla lige nokta koydu.
MUSLERA VE MERTENS'E VEDA
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da tecrübeli futbolcular Fernando Muslera ile Dries Mertens, son kez sarı-kırmızılı formayı giydi.
Ligde üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu 36. haftadaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla garantileyen sarı-kırmızılı ekip, sezonu sahasındaki Başakşehir maçıyla kapattı.
Galatasaray, RAMS Park'taki maça Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Elias Jelert, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.
Galatasaray'daki 14. sezonunu tamamlayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile 3. sezonunu geride bırakan Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens, son kez sarı-kırmızılı formayla taraftarın önüne çıktı.
FERNANDO MUSLERA'YA PANKARTLAR
Fernando Muslera, sahaya taraftarın sevgi gösterileriyle çıktı.
Müsabaka öncesinde ısınmak için sahaya adım atmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Muslera'yı çok güçlü alkışladı. Taraftarlar, uzun süre sevgi gösterisinde bulunduğu 38 yaşındaki file bekçisi için "Büyük kaptan" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahüratlar yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, kale arkasında Muslera için İspanyolca "Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın" yazılı pankart açtı.
Galatasaray'daki 14. sezonunu tamamlayarak ülkesine dönecek Muslera, sarı-kırmızılı formayla 551. resmi maçına çıktı. Birçok rekora imza atan Muslera, Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
MERTENS, DALYA İLE VEDA ETTİ
Dries Mertens, Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaştı.
Mertens, Başakşehir mücadelesine kadar 2022-23 sezonu öncesinde transfer olduğu Galatasaray'da 135 karşılaşmada ter döktü. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, Süper Lig'de ise 99 maçta sarı-kırmızılı formayı ıslattı.
Başakşehir maçıyla ligde 100. kez sahaya çıkan Mertens, toplamda 24 kez fileleri havalandırıp 3 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens için "Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler" yazılı pankart açtı.
YUSUF DEMİR, LİGDE İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Yusuf Demir, ilk kez Süper Lig maçına 11'de başladı.
Sarı-kırmızılı formayı 12'si Süper Lig'de olmak üzere toplamda 22 resmi maçta terleten Yusuf, 23. müsabakasına Başakşehir karşısında çıktı. Ligdeki maçların tamamında sonradan oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldı.
OSIMHEN'E ŞARKILI 'GİTME' MESAJI
Galatasaray'da Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için "Gitme" mesajı içeren şarkı çalındı.
İtalya'nın Napoli takımından kiralık olarak forma giyen Osimhen, son kez RAMS Park'a çıktı. Galatasaray'da devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmayan 26 yaşındaki santrfor, maç öncesinde zemini kontrol etmek için sahaya çıkınca taraftarların tezahüratıyla karşılaştı. Bu sırada stat hoparlöründen Nazan Öncel'in "Gitme kal bu şehirde" şarkısı çalındı.
Ayrıca tribünlerden sık sık, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratları yükseldi.
G.SARAY 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, ligin 37. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisiyle yapılan maçın ilk 11'inde oynattığı Günay Güvenç, Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken Alvaro Morata'ya ise milli takıma gideceği için özel izin verdi.
Buruk, bu oyuncuların yerine Fernando Muslera, Yusuf Demir ve Victor Osimhen'i sahaya sürdü.
BAŞAKŞEHİR'DEN ALKIŞ KORİDORU
RAMS Başakşehirli futbolcular, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı alkışladı.
Müsabaka öncesinde soyunma odası tünelinin önünde koridor oluşturan turuncu-lacivertli futbolcular, sarı-kırmızılı meslektaşlarını alkışlayarak şampiyonluklarını kutladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Opoku'nun pas hatasında topu kapan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top kaleci Muhammed Şengezer'in bacak arasından geçip taca çıktı.
17. dakikada Galatasaray, Mertens'in penaltı golüyle öne geçti. Ceza sahası içinde Osimhen ile mücadeleye giren Ba, topa eliyle müdahale etti. Pozisyonun bitmesinin ardından hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR tarafından uyarıldı. Monitörde pozisyonu inceleyen Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mertens, kaleci Muhammed Şengezer'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
26. dakikada Osimhen'in pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muhammed Şengezer, bu pozisyonda topu elinden kaçırdı. Penaltı noktası civarında seken topu önünde bulan Yusuf Demir, meşin yuvarlağa dokundu. Kaleci Muhammed'e çarpan topu altıpas içinde yine önünde bulan Yusuf Demir'e bu sefer Ba, gol izni vermedi.
29. dakikada Jakobs'un soldan ortasında arkada direkte bulunan Yusuf Demir'in kafa vuruşunda top, yandan auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında penaltı noktası civarında Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada Berat Özdemir'in pasında topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahası sol çaprazında bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
58. dakikada Frankowski'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazındaki Kaan Ayhan'ın bekletmeden vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.
65. dakikada Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 25 metreden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere gönderdi.
81. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında arka direkteki Osimhen, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral
Galatasaray: Muslera (Dk. 90 Günay Güvenç), Frankowski (Dk. 63 Jelert), Sanchez (Dk. 78 Metehan Baltacı), Cuesta, Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Mertens (Dk. 79 Sallai), Ahmed Kutucu, Osimhen (Dk. 88 Efe Akman)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 46 Deniz Türüç), Opoku, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Dk. 86 Ebosele), Ömer Ali Şahiner (Dk. 70 Kemen), Umut Güneş (Dk. 86 Ömer Faruk Beyaz), Operi, Figueiredo, Keny
Goller: Dk. 17 Mertens (Penaltıdan), Dk. 81 Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ba (RAMS Başakşehir), Dk. 45+2 Osimhen, Dk. 51 Frankowski (Galatasaray)
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