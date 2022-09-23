Yaz döneminde yaptığı transferlerle taraftarların gönlünde taht kuran Erden Timur, dün Metin Oktay Tesisleri'ndeydi. Antrenmanı izleyen ve teknik direktör Okan Buruk'la görüşen Timur, sonrasında izleme komitesiyle bir toplantı yaptı.



OKAN HOCANIN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN



Takip edilen oyuncularla ilgili bilgi alan ve devre arası için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili, Okan hocanın en büyük destekçilerinden...







