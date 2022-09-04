Mauro Icardi konusunda son pürüzleri giderip resmî açıklamayı yapmaya hazırlanan Galatasaray, bir yıldız transferi daha için girişimlere başladı.
ASIL ÇİLEK MOURA
Aslan'ın kadrosuna katmayı düşündüğü 'çilek' Lucas Moura. Tottenham, kulübeye mahkûm kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusunu satmak istiyor.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Sarı kırmızılılar ise satın alma opsiyonuyla Brezilyalı yıldızı kiralamak için pazarlıklarını sürdürüyor.
ASIL ÇİLEK MOURA
Aslan'ın kadrosuna katmayı düşündüğü 'çilek' Lucas Moura. Tottenham, kulübeye mahkûm kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusunu satmak istiyor.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Sarı kırmızılılar ise satın alma opsiyonuyla Brezilyalı yıldızı kiralamak için pazarlıklarını sürdürüyor.