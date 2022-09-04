Galatasaray'da asıl çilek Lucas Moura

Tottenham'da gözden düşen Brezilyalı kanat oyuncusu Lucas Moura'nın peşine düşen Galatasaray, transferde büyük yol katetti.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da asıl çilek Lucas Moura
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04 Eylül 2022 11:48
Mauro Icardi konusunda son pürüzleri giderip resmî açıklamayı yapmaya hazırlanan Galatasaray, bir yıldız transferi daha için girişimlere başladı.

ASIL ÇİLEK MOURA

Aslan'ın kadrosuna katmayı düşündüğü 'çilek' Lucas Moura. Tottenham, kulübeye mahkûm kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusunu satmak istiyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı kırmızılılar ise satın alma opsiyonuyla Brezilyalı yıldızı kiralamak için pazarlıklarını sürdürüyor.  

 
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