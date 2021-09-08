Galatasaray'da ameliyat kararı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sağ elinden ameliyat edileceğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatı planlandı." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatı planlandı." ifadeleri kullanıldı.